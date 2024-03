ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 6,45 EUR abwärts.

Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:38 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 6,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,39 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 235.284 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei 10,23 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Mit Abgaben von 24,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,179 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,24 EUR an.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 08.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

