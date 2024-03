ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 6,47 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 2,0 Prozent auf 6,47 EUR ab. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,38 EUR. Bei 6,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 456.068 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei 10,23 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 36,77 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 32,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,179 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,24 EUR aus.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

