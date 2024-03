ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 6,65 EUR.

Um 09:02 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 6,65 EUR nach oben. In der Spitze gewann die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 14.570 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,23 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,88 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,88 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,53 Prozent.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,179 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,24 EUR aus.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,02 EUR je Aktie.

