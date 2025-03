ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 6,30 EUR zu.

Um 11:45 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 6,30 EUR nach oben. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,30 EUR zu. Mit einem Wert von 6,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 167.730 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 7,98 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,67 Prozent. Am 02.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,084 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,90 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE -0,26 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,929 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

