ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 6,11 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 6,11 EUR. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 6,11 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.683 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei 7,98 EUR erreichte der Titel am 19.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,71 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,084 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,90 EUR aus.

Am 06.03.2025 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,28 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,26 Mrd. EUR.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,929 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

