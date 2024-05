ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verbilligt sich am Nachmittag

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 7,12 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:39 Uhr um 1,0 Prozent auf 7,12 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,11 EUR. Bei 7,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 177.197 Stück.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 27,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,40 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,51 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 07.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,28 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

