ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 8,45 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 8,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 8,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 154.731 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,04 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 6,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 31,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,84 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 04.11.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

