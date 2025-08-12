ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 7,91 EUR zu.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 7,91 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 358.012 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,13 EUR erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,056 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,71 EUR.

Am 31.07.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,860 EUR je Aktie.

