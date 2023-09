ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Mittwochnachmittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 6,91 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 6,91 EUR. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,89 EUR. Bei 6,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 133.840 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Am 20.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,23 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,96 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 6,83 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,94 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.055,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

