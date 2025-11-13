ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE steigt am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 4,97 EUR.
Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 4,97 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,20 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 421.484 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 8,53 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Bei einem Wert von 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2024). Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 10,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,045 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,78 EUR an.
ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProSiebenSat1 Media SE ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR vermeldet. Mit einem Umsatz von 840,00 Mio. EUR, gegenüber 907,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,39 Prozent präsentiert.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 05.03.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.
Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,780 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Datum
Rating
Analyst
