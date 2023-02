ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Mittag vor

Um 12:22 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 9,54 EUR. Bei 9,56 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 131.038 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 34,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2022 bei 6,44 EUR. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 48,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,71 EUR aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.055,00 EUR gegenüber 1.055,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 02.03.2023 präsentieren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 29.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je Aktie aus.

