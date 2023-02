ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,43 EUR an der Tafel. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,48 EUR an. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 9,42 EUR ein. Bei 9,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4.182 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei 14,54 EUR markierte der Titel am 16.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 35,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2022 (6,44 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 29.02.2024.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

