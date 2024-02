ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit sattem Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 10,3 Prozent auf 6,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 10,3 Prozent auf 6,20 EUR. In der Spitze gewann die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 939.980 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 10,23 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 65,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,88 EUR ab. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 26,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,220 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,12 EUR an.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,941 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

