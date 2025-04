ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Montagmittag an Boden

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 5,77 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:41 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 5,77 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,82 EUR an. Bei 5,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 82.594 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 7,98 EUR markierte der Titel am 19.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,30 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 22,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,074 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,52 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,26 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,48 Prozent auf 1,26 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 0,895 EUR je Aktie aus.

