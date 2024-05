ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagmittag tiefrot

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,1 Prozent bei 6,88 EUR.

Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 5,1 Prozent auf 6,88 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 6,69 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,21 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 333.521 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 9,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 32,42 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,51 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 07.03.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,28 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

