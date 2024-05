ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 7,21 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 7,21 EUR. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,21 EUR. Bei 7,21 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.105 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,10 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 26,36 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 47,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,51 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Am 07.03.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProSiebenSat1 Media SE ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,28 Mrd. EUR – ein Plus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 vorlegen. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

