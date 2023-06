ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Kaum Ausschläge verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 8,80 EUR. Kurzfristig markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,80 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 8,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.576 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei einem Wert von 10,23 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2023). Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 16,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 6,44 EUR fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,83 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 8,96 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

