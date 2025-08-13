ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 7,90 EUR.
Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 7,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 7,88 EUR. Bei 7,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 30.656 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.
Am 29.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,13 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Mit Abgaben von 43,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,056 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,71 EUR.
ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 907,00 Mio. EUR umgesetzt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Am 17.11.2026 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,860 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Übernahmeschlacht um ProSiebenSat.1: MFE liegt vorn - Aktie etwas höher
ProSiebenSat.1-Spitze empfiehlt Annahme von Berlusconi-Angebot - Aktie tiefer
Trotz höherer Belusconi-Offerte: PPF bleibt bei Kaufangebot - ProSiebenSat.1-Aktie leichter
