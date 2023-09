ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagnachmittag ins Plus

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 6,98 EUR nach oben.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 6,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,03 EUR. Bei 6,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 175.486 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 10,23 EUR markierte der Titel am 20.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 46,52 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,44 EUR am 12.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,73 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,90 EUR.

Am 04.11.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

MDAX-Titel ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes ProSiebenSat1 Media SE-Investment eingefahren

MDAX-Papier ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ProSiebenSat1 Media SE verloren

Was Analysten von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie erwarten