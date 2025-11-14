ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,99 EUR zu.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 4,99 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,99 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,95 EUR. Bisher wurden heute 92.773 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,53 EUR) erklomm das Papier am 29.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 41,48 Prozent niedriger. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 9,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,045 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,78 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,39 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2026 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,763 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

