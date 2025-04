ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE reagiert am Nachmittag positiv

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 5,99 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 5,99 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,00 EUR. Bei 5,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 348.143 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 7,98 EUR erreichte der Titel am 19.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 33,22 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,074 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,52 EUR.

Am 06.03.2025 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 EUR, nach -0,26 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 1,26 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 1,28 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,895 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

