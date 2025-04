ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagvormittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 5,92 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 5,92 EUR zu. Bei 5,94 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 5,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.837 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,98 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2024 auf bis zu 4,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 23,99 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,074 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,52 EUR aus.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,48 Prozent auf 1,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,28 Mrd. EUR gelegen.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,895 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

P7S1-Aktie wenig verändert: JPMorgan streicht Kursziel kräftig zusammen

ProSiebenSat.1-Aktie im Plus: Maria Kyriacou steht als Aufsichtsratschefin zur Wahl

ProSiebenSat.1-Aktie gefragt: MFE legt Übernahmeangebot vor