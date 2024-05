ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 7,37 EUR.

Um 15:49 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 7,37 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 7,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 896.995 Stück.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Bei 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 50,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,249 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,59 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 07.03.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,28 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

