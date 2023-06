ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:27 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 8,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 8,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,75 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 267.762 Stück gehandelt.

Am 20.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,23 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,44 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 26,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 8,96 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 04.11.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.055,00 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 01.08.2024 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

