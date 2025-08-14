ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 7,81 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:36 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 7,81 EUR abwärts. Bei 7,77 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,93 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 252.642 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 29.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 42,38 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,056 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,71 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 840,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 907,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,860 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSieben-Aktie stabil: Spekulationen um Zukunft von Joko und Klaas

Übernahmeschlacht um ProSiebenSat.1: MFE liegt vorn - Aktie etwas höher

ProSiebenSat.1-Spitze empfiehlt Annahme von Berlusconi-Angebot - Aktie tiefer