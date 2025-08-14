DAX24.428 +0,2%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.900 +0,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,47 -0,6%Gold3.338 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Buffett Depot, Bullish, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Bullish-Aktie steigt weiter: Bullish-Gründer nach starkem Börsengang nun milliardenschwer Bullish-Aktie steigt weiter: Bullish-Gründer nach starkem Börsengang nun milliardenschwer
BVB-Aktie tiefer: BVB im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Gewinnrückgang BVB-Aktie tiefer: BVB im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Gewinnrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag mit KursVerlusten

15.08.25 12:06 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 7,81 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
7,90 EUR -0,01 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:36 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 7,81 EUR abwärts. Bei 7,77 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,93 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 252.642 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 29.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 42,38 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,056 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,71 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 840,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 907,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,860 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSieben-Aktie stabil: Spekulationen um Zukunft von Joko und Klaas

Übernahmeschlacht um ProSiebenSat.1: MFE liegt vorn - Aktie etwas höher

ProSiebenSat.1-Spitze empfiehlt Annahme von Berlusconi-Angebot - Aktie tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2025ProSiebenSat1 Media SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
16.09.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen