ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:06 Uhr ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 7,03 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,05 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 10.765 Stück.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 45,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 8,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,90 EUR an.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.055,00 EUR gegenüber 1.055,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

