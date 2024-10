ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 6,03 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 6,03 EUR zu. Bei 6,05 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.420 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 32,45 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 23,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,236 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,70 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,24 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 907,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsstart im Minus

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen