ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger greifen bei ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 5,77 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 5,77 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 5,89 EUR. Bei 5,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.061.546 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.04.2023 auf bis zu 10,23 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 77,23 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 4,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,38 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,58 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

