ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 12:04:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 9,65 EUR. In der Spitze legte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 9,70 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,68 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 119.773 Aktien.

Am 16.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,65 Prozent hinzugewinnen. Bei 6,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 9,71 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 02.03.2023 präsentieren. Am 29.02.2024 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

