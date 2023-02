ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie verlor um 04:06:16 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 9,52 EUR. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 9,46 EUR. Mit einem Wert von 9,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 214.452 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 14,54 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 34,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2022 (6,44 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 47,75 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,71 EUR an.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,26 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.055,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.055,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2023 erfolgen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 29.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

