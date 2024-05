ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verliert am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 7,30 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 7,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.478 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 9,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,71 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 33,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,250 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,59 EUR angegeben.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 07.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,28 Mrd. EUR – ein Plus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

