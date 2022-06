ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16.06.2022 12:22:00 Uhr 3,2 Prozent auf 9,17 EUR. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 9,10 EUR. Bei 9,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 271.593 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2021 bei 17,71 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,22 Prozent. Bei 9,10 EUR fiel das Papier am 16.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 0,73 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,21 EUR.

Am 12.05.2022 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 954,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 938,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 11.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Experten sehen bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Potenzial

ProSiebenSat.1-Aktie unter Druck: ProSieben verschiebt Realityshow "Beauty & the Nerd"

ProSiebenSat.1-Aktie stark: Relegations-Hinspiel beschert Sat.1 starke Quote

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG