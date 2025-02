ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Montagmittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 5,64 EUR abwärts.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 11:39 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 5,64 EUR abwärts. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,64 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.524 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 7,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,134 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,86 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit 0,07 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Mit einem Umsatz von 882,00 Mio. EUR, gegenüber 888,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,68 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,929 EUR je Aktie.

