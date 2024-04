So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

17.04.24 12:06 Uhr

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Plus bei 7,88 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 11:45 Uhr 4,0 Prozent. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,88 EUR. Bei 7,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 158.744 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,23 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 29,90 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 4,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 61,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,24 EUR. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 14.05.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 08.05.2025. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,00 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ProSiebenSat.1 steigert Umsatz zum Jahresbeginn überraschend stark - Aktie höher SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus Handel in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Minus

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images