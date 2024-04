ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 7,54 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 7,54 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,53 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,53 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.969 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 10,23 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 35,68 Prozent zulegen. Bei 4,88 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,250 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,24 EUR.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,00 EUR fest.

