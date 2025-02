ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE fällt am Mittag

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 5,53 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,7 Prozent auf 5,53 EUR ab. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,52 EUR nach. Bei 5,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 155.827 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2024 auf bis zu 7,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 02.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 18,63 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,134 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,86 EUR aus.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,07 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE 882,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 888,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Am 05.03.2026 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,929 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

SDAX aktuell: SDAX liegt letztendlich im Plus

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

SDAX aktuell: SDAX am Mittag in Grün