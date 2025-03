ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Mittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 6,88 EUR zu. Bei 6,94 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 231.337 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 34,55 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,084 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,11 EUR gegenüber -0,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,929 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

