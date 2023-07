ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 8,45 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 8,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 8,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,28 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 94.052 Aktien.

Bei 10,23 EUR markierte der Titel am 20.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,07 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 6,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 23,76 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,84 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1.055,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je Aktie aus.

