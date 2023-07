ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 8,30 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 8,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 3.053 Stück.

Am 20.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 18,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (6,44 EUR). Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 28,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,84 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Am 04.11.2021 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 1.055,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 03.08.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

