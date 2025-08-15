DAX24.313 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl66,05 -0,1%Gold3.349 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Palantir-Aktie im Fokus: Zwischen Rekordhochs und Warnungen vor extremer Bewertung Palantir-Aktie im Fokus: Zwischen Rekordhochs und Warnungen vor extremer Bewertung
Nach Alaska-Gipfel: Trump spricht von großen Fortschritten - Europäer stimmen Taktik ab - Selenskyj reist zu Trump Nach Alaska-Gipfel: Trump spricht von großen Fortschritten - Europäer stimmen Taktik ab - Selenskyj reist zu Trump
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs aktuell

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag auf grünem Terrain

18.08.25 09:25 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 7,95 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
7,94 EUR 0,19 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 7,95 EUR. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.200 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,13 EUR erreichte der Titel am 29.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,26 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2024). Mit Abgaben von 43,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,056 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,71 EUR an.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProSiebenSat1 Media SE ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 907,00 Mio. EUR gelegen.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,860 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSieben-Aktie stabil: Spekulationen um Zukunft von Joko und Klaas

Übernahmeschlacht um ProSiebenSat.1: MFE liegt vorn - Aktie etwas höher

ProSiebenSat.1-Spitze empfiehlt Annahme von Berlusconi-Angebot - Aktie tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2025ProSiebenSat1 Media SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
16.09.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen