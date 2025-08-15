ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 7,95 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 7,95 EUR. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.200 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,13 EUR erreichte der Titel am 29.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,26 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2024). Mit Abgaben von 43,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,056 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,71 EUR an.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProSiebenSat1 Media SE ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 907,00 Mio. EUR gelegen.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,860 EUR im Jahr 2025 aus.

