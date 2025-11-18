ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 4,77 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 4,77 EUR. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 4,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.964 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 44,06 Prozent niedriger. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 6,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem ProSiebenSat1 Media SE seine Aktionäre 2024 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,051 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,74 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProSiebenSat1 Media SE ein Ergebnis je Aktie von 0,04 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,76 Prozent auf 840,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 882,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,730 EUR im Jahr 2025 aus.

