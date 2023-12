ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Mittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 6,26 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 6,26 EUR. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,11 EUR. Bei 6,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 194.559 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 20.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 28,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,71 EUR.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

