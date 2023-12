ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagnachmittag mit Verlusten

ProSiebenSat1 Media SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,0 Prozent auf 6,15 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 6,15 EUR. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,11 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 393.218 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,23 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,34 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,59 Prozent.

Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,71 EUR.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

MDAX-Wert ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein ProSiebenSat1 Media SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende mit Kursplus

Börse Frankfurt: MDAX klettert nachmittags kräftig