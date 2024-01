ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 5,71 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:45 Uhr 1,2 Prozent auf 5,71 EUR. Bei 5,71 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 115.924 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,23 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.04.2023 erreicht. Gewinne von 79,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 4,88 EUR. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 16,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,50 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Am 06.03.2025 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

SDAX aktuell: SDAX notiert zum Handelsende im Minus

Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Rot

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste