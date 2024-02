Kursverlauf

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagmittag im Plus

19.02.24 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 6,05 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 11:41 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 6,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 6,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 121.641 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer. Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 10,23 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 69,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Mit Abgaben von 19,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,223 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,12 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 07.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 06.03.2025. Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,950 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie SDAX-Handel aktuell: SDAX am Donnerstagmittag stärker SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG