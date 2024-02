ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

Aktie im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 5,94 EUR ab.

Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 5,94 EUR. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,02 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 216.991 Stück gehandelt.

Bei 10,23 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,28 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 17,75 Prozent Luft nach unten.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,223 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,12 EUR.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,950 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

