ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tritt am Mittwochvormittag auf der Stelle

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 5,61 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bewegte sich um 09:02 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 5,61 EUR. In der Spitze gewann die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,63 EUR. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,59 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.967 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei 7,98 EUR erreichte der Titel am 19.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 24,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,134 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 6,86 EUR angegeben.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 882,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 888,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 06.03.2025 gerechnet. Am 05.03.2026 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,929 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

