ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 6,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 6,26 EUR ab. Bei 6,21 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 253.960 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2023 auf bis zu 10,23 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 63,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 4,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 28,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,179 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,24 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Erneut Stühlerücken im ProsiebenSat.1-Vorstand - Aktionäre unbeeindruckt

Zuversicht in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Minus