ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 7,98 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 7,98 EUR nach oben. In der Spitze gewann die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,99 EUR. Bei 7,93 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 295.592 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 8,13 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,88 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 77,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,056 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,71 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,06 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 840,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 907,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,860 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie gewinnt: MFE verfehlt Mehrheit bei ProSiebenSat.1

ProSieben-Aktie stabil: Spekulationen um Zukunft von Joko und Klaas

Übernahmeschlacht um ProSiebenSat.1: MFE liegt vorn - Aktie etwas höher