ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zum Vortag unverändert notierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 7,93 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 7,93 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 7,98 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 7,93 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.620 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 4,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 43,25 Prozent Luft nach unten.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,056 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,71 EUR an.

Am 31.07.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR – eine Minderung von 7,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 907,00 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,860 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

